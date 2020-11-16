HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı koronavirüse yakalandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katılan HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Komisyona ara verildi.

Bakanlıkların TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken, toplantıyı takip eden HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Gaydalı, bunun üzerine salondan çıkarken, toplantıya da ara verildi.

MİLLETVEKİLLERİ DIŞARI ÇIKTI

Maske takıp, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak salonda oturan komisyon üyeleri ve görüşmeleri izleyen milletvekilleri, dışarı çıktı.

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI YAPILDI

Toplantının yapıldığı tören salonunda ise dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından görüşmelere devam edilecek.

YANINDAKİ VEKİLLERE DE TEST YAPILACAK

HDP'li Gaydalı'nın herhangi bir semptomu olmamasına rağmen tedbir amacıyla test yaptırdığı, sonucu pozitif çıkınca da evine gittiği, yanında oturan milletvekillerinin de tedbir amacıyla test yaptıracağı öğrenildi.