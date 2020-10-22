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    HDP Diyarbakır il eş başkanlarına gözaltı

    HDP Yenişehir ilçe başkanlarının ardından, HDP Diyarbakır il eş başkanları da gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 17:22
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    HDP Diyarbakır il eş başkanlarına gözaltı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında arama ve el koyma kararı alınmış, ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekiplerince HDP il ve ilçe binasında arama yapılmıştı.

    Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirilmişti.

    Yenişehir ilçe binasında yapılan arama kapsamında HDP Yenişehir İlçe Başkanı'nın da bulunduğu iki kişi gözaltına alınmış, cep telefonlarına da el konulmuştu.

    İL EŞ BAŞKANLARINA DA GÖZALTI

    Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

    Arama kapsamında HDP Diyarbakır il eş başkanları da gözaltına alındı.

    HDP Diyarbakır il eş başkanlarına gözaltı #1

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