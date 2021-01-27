HDP Esenyurt ilçe binasından, teröristlere ait 100 bin fotoğraflık arşiv çıktı

Geçtiğimiz gün yapılan operasyonun ardından HDP Esenyurt ilçe binasından çıkan dijital verilerin kurtarılmasıyla birlikte 100 bine yakın fotoğrafın yer aldığı arşivler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediyesi personeli, dezenfeksiyona gittiği HDP ilçe binasında şoke edici manzaralarla karşılaşmıştı.

Personelin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmişti.

HDP ilçe binasına giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanları emniyete götürmüştü.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade veren Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Esenyurt'ta baskın yapılan HDP binasından görüntüler ViDEO

KURTARILAN VERİLERDEN TERÖRİST FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP ilçe binasında ele geçirilen dijitaller incelendiğinde, terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu.

Öte yanda,n dijital materyallerin incelemesinde silinen foto ve videoların da bulunduğu ve PKK tarafından 2004 yılında kurulan örgüt uzantısı TAK'ın içinde faaliyet gösteren teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi ele geçirildi.

PKK'LILARIN ADRESLERİ ÇIKTI

Bunun üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ercan S., ve Dilan K.'yi, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tekrar gözaltına aldı. Öte yandan yapılan incelemelerde, ölen PKK'lıların adreslerinin HDP ilçe binasında bulunduğu öğrenildi.

CUMA GÜNÜ SAVCILIĞA GİDECEKELR

HDP içerisinde kurulan sosyal yardımlaşma birimi adı altında yapılan yardımların da ayrıntılarıyla bilgisayara kaydedildikleri ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Ercan S., ve Dilan K.'nin cuma günü savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

FİRARİ OLARAK ARANIYOR

İlçe Başkanı Ercan S.'nin, KCK davasından dolayı Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada firari olarak arandığı da öğrenildi.