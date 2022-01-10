HDP milletvekili Semra Güzel ile öldürülen teröristin samimi pozları

29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede ulaşılan fotoğraflarda, HDP'li Semra Güzel ile samimi pozları ortaya çıktı.

Adıyaman'da yürütülen soruşturma kapsamında, merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL İLE TEÖRİSTİN SAMİMİ KARELERİ

Fotoğraflarda, öldürülen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer alıyor.

FOTOLAR KUZEY IRAK'TAN

Üniversiteden tanıştıkları öğrenilen Semra Güzel'in tıp, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın iletişim fakültesi mezunu olduğu, teröristin bir süre KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptıktan sonra örgüte katıldığı, fotoğrafın da muhtemelen Kuzey Irak'taki kamplarda çekildiği belirtildi.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.