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    HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı

    Terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 17:08
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    HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı

    Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Çalışma sonunda ekipler, HDP İlçe Başkanlığı'na ve Kızıler'in Memişkahya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evinde yakalanan Naci Kızıler, gözaltına alındı.

    İLÇE BAŞKANLIĞI VE EVİNDE ARAMA YAPILDI

    İlçe başkanlığında ve evde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Naci Kızıler, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Pazarcık Adliyesi'ne sevk edildi.

    HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Kızıler, sevk edildiği adliyede 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

    HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı #2

    HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı #3

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