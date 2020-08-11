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- HDP'li 5 yöneticiye, Şırnak'ta cinsel taciz soruşturması
HDP'li 5 yöneticiye, Şırnak'ta cinsel taciz soruşturması
HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
- DHA
- 11.08.2020 - 11:37
- Güncelleme : 11.08.2020 - 11:37
Şırnak'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda bir kadın, parti çalışmaları sırasında yaşadığı durumun ardından adli sürece başvurdu.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Kadın, çalışmalar sırasında HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda tanıştığı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradığı gerekçesi ile şikayette bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kadının şikayeti üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlatıldı.