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    HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı

    Ağrı'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın da olduğu 4 kişi gözaltına alınırken, belediyede arama yapıldı.
    • AA
    • 13.07.2020 - 10:41
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    HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı

    Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın yanı sıra bazı eski Diyadin Belediyesi çalışanlarının da terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

    ESKİ YÖNETİCİ DÜZCE'DE YAKALANDI

    Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ölen terör örgütü mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan'ı Diyadin'de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u Düzce'de yakaladı.

    HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı #1

    4 GÖZALTI

    Zanlılardan Yaşar, Bozkurt ve Alpaslan "terör örgüt üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Arslan ise "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.

    Soruşturma çerçevesinde Diyadin Belediyesi’nde de polislerce arama gerçekleştirildi.

    HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı #2

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