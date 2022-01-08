HDP'li Semra Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları

TSK'nın 29 Nisan 2017'de düzenlediği operasyonda öldürülen terörist Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar bulundu.

Terör örgütü PKK'nın örgüt içinde kültleşmiş kurallarından birisi haline gelen 'Değer Ailesi'ne vurgu yapan Superhaber yazarı Ceyhun Bozkurt, kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kurala göre, ölen teröristlerin yakınları, ailesinin bir değer ürettiğine inanılmakta. Bu çerçevede de terör örgütü, Değer Ailesi diye tanımladıkları kendilerine yakın kişilere, çeşitli anlamlarda destekler sunmakta, önlerini açmakta. Örneğin siyasi ayak olan partinin yönettiği belediyeler ve sözde STK’lar üzerinden para destekleri, istihdam sağlama var."





TERÖRİSTİN HDP'Lİ VEKİL İLE SAMİMİ POZLARI

2017'deki operasyonun detaylarına yer veren Bozkurt, "Güvenlik güçleri, her operasyonda olduğu gibi bu operasyonda da ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinde arama yaptı. Aramalarda bazı evraklar, malzemeler vs. ele geçti. Volkan Bora isimli teröristin üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında bazı fotoğraflar da vardı." diyerek HDP'li Semra Güzel'in teröristlerle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"HDP'Lİ VEKİL, PKK'LI TERÖRİSTLE SEVGİLİYDİ"

Fotoğraflara göre, ikilinin 'sevgili' olduğu yorumunda bulunan Bozkurt, "Volkan Bora isimli teröristin üzerinden çıkan fotoğraflarda, Bora ile Semra Güzel’in Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarında çekilmiş samimi pozları vardı. Yani fotoğrafların bize anlattığına göre, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Semra Güzel sevgiliydi." dedi.

SEMRA GÜZEL'İN DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM'DE

Öte yandan geçtiğimiz hafta aralarında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 28 vekil hakkında hazırlanan 40 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Listede yer alan isimler arasında teröristlerle boy boy fotoğrafları yer alan Semra Güzel de yer alıyor.