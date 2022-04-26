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Heybeliada denizinin yüzeyini lağım kapladı
Ada açıklarındaki derin deniz deşarj hattı borusu patladı. Bu etkiyle lağım suları denizin yüzeyine çıktı.
- 26.04.2022 - 13:59
- Güncelleme : 26.04.2022 - 15:26
Heybeliada'nın Yalova'ya bakan kısmındaki derin deniz deşarj hattı üzerinde, kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı geçtiğimiz gün patladı.
Patlamanın etkisiyle ise lağım suları denize akmaya başladı.
Patlama İSKİ'ye bildirildi
Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla, denizin rengi değişti. Durumu fark eden Adalılar, İSKİ’ye ihbarda bulundu.
Kirli suların deniz yüzeyine çıktığı anlar
Derin deniz deşarj hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar, Adalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, borunun patlaması nedeniyle denizin derinlerinden yüzeye doğru lağım sularının çıktığı ve alandaki deniz renginin değiştiği görüldü.
Heybeliada denizinin yüzeyini lağım kapladı VİDEO