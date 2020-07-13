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Dün 17:00 sıralarında çıkan yangının ormana verdiği tahribat, günün aydınlanması ile ortaya çıktı.

Heybeliada'da ormanda çıkan yangında 5 hektarlık alan kül oldu.

Dün akşama doğru 17:00 sıralarında İstanbul'a bağlı Heybeliada'nın Çamlık Aşıklar Yolu'nda ormanlık alan alev aldı.

3 GÖZALTI

Havadan ve karadan müdahale edilen ormanlık alandaki yangın 2 buçuk saatte kontrol altına alınırken, yangının ardından 3 kişi gözaltına alındı.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen ormanlık alanın son hali havadan drone ile görüntülendi. Günün ışıması ile yangının verdiği zarar da ortaya çıktı.

Heybeliada orman yangınında 3 gözaltı - VİDEO







Havadan çekilen görüntülerde ormanlık alanın büyük bir kısmının zarar gördüğü görüldü.



