Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
415.598
3.75%
EXEN Coin
26.74
0.90%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Heybeliada'da orman yangını

    Heybeliada'da orman yangını

    Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
    • DHA
    • 21.08.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin ciğerlerini dağlayan orman yangınlarının tam yaraları sarılmaya başlanmıştı ki yeni bir ihbar yeniden yürekleri ağza getirdi.

    Adres bu kez İstanbul...

    EKİPLER HEMEN MÜDAHALEYE BAŞLADI

    Heybeliada'nın Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.

    Alevlerin yükseldiğini görenler hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    SÖNDÜRME HELİKOPTERİ DE BÖLGEDE

    Yangını müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi.

    Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sürüyor.

    Heybeliada'da orman yangını VİDEO

    Heybeliada da orman yangını #1

    Heybeliada da orman yangını #2

    Heybeliada da orman yangını #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir