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Heybeliada'da orman yangını
Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
- DHA
- 21.08.2021 - 13:30
- Güncelleme : 21.08.2021 - 13:55
Türkiye'nin ciğerlerini dağlayan orman yangınlarının tam yaraları sarılmaya başlanmıştı ki yeni bir ihbar yeniden yürekleri ağza getirdi.
Adres bu kez İstanbul...
EKİPLER HEMEN MÜDAHALEYE BAŞLADI
Heybeliada'nın Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenler hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
SÖNDÜRME HELİKOPTERİ DE BÖLGEDE
Yangını müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sürüyor.
Heybeliada'da orman yangını VİDEO