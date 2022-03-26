Hindistan'da bisikletli çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu

Kerala eyaletinde hızla yola fırlayan bisikletli çocuğun son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar görüntülendi.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde motosiklet ve bir otobüs seyir halinde olduğu sırada bisikletli çocuğun bir anda yola çıkmasıyla yaşananlar yürekleri ağızlara getirdi.

MOTOSİKLETE ÇARPTI, YOLA SAVRULDU

Bisikleti ile hızla yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, önde ilerleyen motosiklete çarparak yola savruldu.

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OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen olayda, bisikletli çocuk motosikletin hemen arkasından gelen otobüsün altına girmekten de son anda kurtuldu.