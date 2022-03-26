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- Hindistan'da bisikletli çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu
Hindistan'da bisikletli çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu
Kerala eyaletinde hızla yola fırlayan bisikletli çocuğun son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar görüntülendi.
- İHA
- 26.03.2022 - 02:25
- Güncelleme : 26.03.2022 - 02:26
Hindistan’ın Kerala eyaletinde motosiklet ve bir otobüs seyir halinde olduğu sırada bisikletli çocuğun bir anda yola çıkmasıyla yaşananlar yürekleri ağızlara getirdi.
MOTOSİKLETE ÇARPTI, YOLA SAVRULDU
Bisikleti ile hızla yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, önde ilerleyen motosiklete çarparak yola savruldu.
Hindistan'da bisikletli çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu - VİDEO
OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen olayda, bisikletli çocuk motosikletin hemen arkasından gelen otobüsün altına girmekten de son anda kurtuldu.