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    Hindistan'da bisikletli çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu

    Kerala eyaletinde hızla yola fırlayan bisikletli çocuğun son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar görüntülendi.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 02:25
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 02:26
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    Hindistan'da bisikletli çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu

    Hindistan’ın Kerala eyaletinde motosiklet ve bir otobüs seyir halinde olduğu sırada bisikletli çocuğun bir anda yola çıkmasıyla yaşananlar yürekleri ağızlara getirdi.

    MOTOSİKLETE ÇARPTI, YOLA SAVRULDU

    Bisikleti ile hızla yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, önde ilerleyen motosiklete çarparak yola savruldu.

    Hindistan'da bisikletli çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu - VİDEO

    OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    Güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen olayda, bisikletli çocuk motosikletin hemen arkasından gelen otobüsün altına girmekten de son anda kurtuldu.

    Hindistan da bisikletli çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu #1


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