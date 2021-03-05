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    Hindistan’da hamile ineğin midesinden 71 kilo atık çıktı

    Araba çarpması sonucu ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 14:18
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    Hindistan’da hamile ineğin midesinden 71 kilo atık çıktı

    Hindistan’ın Faridabad kentinde bir ineğin midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

    Bir aracın çarparak yaraladığı inek ameliyata alındı. Geçirdiği ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan ineğin kısa bir süre sonra beklenmedik davranışlar sergilediği belirlendi.

    Veteriner hekim Dr. Atul Maoria karnına vuran ineğe yeniden çeşitli testler yaptı. Hamile olduğu belirlenen ineğin midesinde atık tespit edildi.

    MİDESİNDEN KİLOLARCA PLASTİK ÇIKTI

    Ameliyata alınan inek 4 saatlik operasyon geçirdi.

    Hamile ineğin yavrusunun büyümek için yeteri kadar yeri olmadığını tespit eden veteriner hekim Maoria, ineğin midesinden 71 kilo ağırlığında plastik atık madde çıkardı.

    HAMİLE İNEK KURTARILAMADI

    Ameliyatın ardından gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.

     

    Hindistan’da hamile ineğin midesinden 71 kilo atık çıktı #1

    Hindistan’da hamile ineğin midesinden 71 kilo atık çıktı #2

    Hindistan’da hamile ineğin midesinden 71 kilo atık çıktı #3

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