Euro
9.9557
-0.08%
Dolar
8.2746
0.87%
Altın
470.43
0.68%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
467.555
7.30%
EXEN Coin
26.91
-3.06%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C
    Hindistan'da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor

    Hindistan'da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor

    Hint polisi, yasağa rağmen sokağa çıkanlara dikkat çeken cezalar vermeye devam ediyor. Yasağını çiğneyen yerlilerin, çömelme pozisyonunda durmaya zorlanarak cezalandırıldığı anlar görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 16:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Yüksek can kaybı nedeni ile krematoryumlar da yer kalmayan ülkede hayatını kaybedenler boş arazilerde toplu olarak yakılmaya devam ediyor.

    Toplam vaka sayısı 18 milyonu geçerken, güvenlik güçleri ise yasakların uygulanması konusunda oldukça sert müdahalelerde bulunuyor.

    1 milyar 366 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasaklara uymayarak sokağa çıkanlar, Hint polisi tarafından ilginç şekillerde cezalandırılıyor.

    Hindistan'da polisler sokağa çıkanlara ilginç cezalar vermeye devam ediyor VİDEO

    YASAĞI İHLAL EDENLERE 'ÇÖMELME' CEZASI

    Madhya Pradesh eyaletindeki Tikamgarh bölgesinde polis memurları, vatandaşları çömelme pozisyonunda bacaklarının arasından elleriyle ayakta durmaya zorlarken görüldü.

    Sokağa çıkma yasağını çiğneyenlerden bazılarına para cezası uyguladıktan sonra mekik çekmeye zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

    Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #1

    HİNDİSTAN'DA KORONAVİRÜS MÜCADELE

    Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 379 bin 257 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti.

    Toplam vaka sayısı 18 milyon 376 bin 524'e yükselirken, ölenlerin sayısı 204 bin 832'ye ulaştı.

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #2

    SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

    oronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da pandeminin başından beri dünyadaki tek günde en büyük vaka artışı yaşanırken, çöken sağlık sistemi nedeniyle hastaları ya da hayatını kaybeden yakınları olanlar ambulans bulmakta da güçlü çekiyor.

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #3

    HASTALAR KAPIDA BEKLİYOR

    Hastanelerde kapasitelerin aşılmasıyla birlikte binlerce hasta tedavi görebilmek için kapılarda bekliyor. Hastaların yatakları bile ortaklaşa kullandığı ülkede, oksijen krizi de yaşanıyor. Pek çok hasta yeterli oksijen desteği alamadığı için hayatını kaybediyor.

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #4

    AÇIK HAVADA YAKIYORLAR

    Yeni Delhi'deki krematoryumlarda günlük 100 kişi toplu halde yakılırken, yaşanan yoğunluk nedeniyle insanlar cesetleri açık havada yakmak zorunda kaldı.

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #5

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #6

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #7

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #8

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #9

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #10

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #11

    Hindistan da polislerden sokağa çıkanlara ilginç cezalar devam ediyor #12

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir