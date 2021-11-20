Hindistan'da sel felaketi: 35 ölü 100'den fazla kayıp

Günlerdir yağışın etkili olduğu eyaletlerde sel felaketi oluştu. Şu ana kadar ise 35 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde perşembe gününden bu yana etkili olan yağış en az 5 bölgede felakete neden oldu.

Tirupati ve Kadapa’da demiryolu ile karayolu trafiği, selin yol açtığı hasar nedeniyle aksadı.

HAVAALANI KAPATILDI

Selden en çok etkilenen Kadapa kentinde yerel havaalanı ise 25 Kasım’a kadar kapatıldı. Taşan nehirler ve dereler su baskınlarına neden olurken, altyapıda büyük hasar meydana geldi.

OTOBÜSTE MAHSUR KALAN 18 KİŞİ ÖLDÜ

Kadapa’da şiddetli yağış sırasında 3 otobüs sel sularında mahsur kalırken, en az 18 kişi hayatını kaybetti.

ÇÖKEN BİNADA 17 KİŞİ ÖLDÜ

Sel nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu 17 kişinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Çöken binada enkaz altında mahsur kalan 10 kişi kurtarılırken, 2 kişiye halen ulaşılamadı. Eyaletteki bir nehrin ortasında mahsur kalanlar ise Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

FELAKET ANI KAMERADA

Tirupati’de ise sulara dayanamayan 2 katlı bir ev yıkılırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre selin etkili olduğu bölgelerde 100’den fazla kişinin kayıp durumda. Ekipler selin vurduğu noktalarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.