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    Hindistan’da yıldırım düştü: 28 ölü

    Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde düşen yıldırımlar, toplam 28 kişinin ölmesine neden oldu.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 17:55
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    Hindistan’da yıldırım düştü: 28 ölü

    Hindistan’da Racastan eyaletinin Jaipur, Kota, Jhalawar ve Dholpur bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 7’si çocuk toplam 18 kişi hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili açıklama yapan polis, 6'sı çocuk 21 kişinin de yaralandığını belirtti.

    Uttar Pradeş eyaletinde ise sağanak yağış sırasında düşen yıldırımlar, 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

    SELFİE ÇEKERKEN YILDIRIM DÜŞTÜ

    Jaipur’da tarihi Amber Kalesi’ndeki gözetleme kulesinde selfie çekimi sırasında yıldırım düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybetti.

    VATANDAŞLAR KULEDEN ATLADI

    Yıldırımın düşme anında kulede 27 kişinin bulunduğu, bazı vatandaşların panikle kuleden ve kale duvarından atladığı bildirildi.

    Hindistan’da yıldırım düştü: 28 ölü #1

    HEYELAN MEYDANA GELDİ

    Uttarakhand eyaletindeki bir köyde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

    Heyelan nedeni ile bir ailenin evi toprak altında kaldı. Enkazdan 8 yaşındaki 1 çocuk ile 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

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    HER YIL 2 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

    Hindistan meteoroloji ajansı, ülkenin güneyinde sağanak yağışların devam ettiğini kuzeyde ise bazı eyaletler için turuncu alarma geçildiğini açıkladı.

    Ülkede yıldırım düşmesi sonucu her yıl ortalama 2 bin kişi hayatını kaybediyor.

    Hindistan’da yıldırım düştü: 28 ölü #3

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