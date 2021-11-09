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    Hindistan'daki otomobil, motosikletli grubu altına aldı: 3 ölü

    Hız nedeniyle kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü, motosikletli gruba arkadan daldı. Feci kazada insanlar adeta havaya uçarken 3 kişi öldü.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:56
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    Hindistan'daki otomobil, motosikletli grubu altına aldı: 3 ölü

    Hindistan'da motosiklet ve bisikletleriyle seyir halinde olan grup, feci şekilde ezildi.

    Otomobil sürücüsü, aşırı hız sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek grubun içine daldı.

    İNSANLAR HAVAYA UÇTU

    Otomobilin farkında olmayan motosikletliler, çarpmanın etkisiyle adeta havaya uçtu.

    Grubun büyük bir kısmını altına alan otomobil, çöp konterneyine çarparak durdu.

    Hindistan'daki otomobil, motosikletli grubu altına aldı: 3 ölü VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan korkunç kaza, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    3 ÖLÜ 8 AĞIR YARALI

    Korkunç kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi ağır yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün ise hayati durumlarının risk altında olduğu öğrenildi.

    Olay sonrasında bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, trafik durduruldu.

    Hindistan daki otomobil, motosikletli grubu altına aldı: 3 ölü #1

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