Hırsızlık şüphelisiyle yakalanan iki kişinin serbest kalmasının nedeni belli oldu

Hırsızlık şüphelisiyle yakalanan iki kişinin serbest kalmasının nedeni belli oldu

Televizyon ve yazar kasa çaldıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan iki şüphelinin dosyalarında somut delil olmaması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Avcılar'daki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden geçen 3 Aralık'ta 03.30 sıralarında televizyon ve yazar kasa çalındı.

OLAYIN PERDE ARKASINDAKİ GERÇEK

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturmanın ardından K.K. ile E.G. yakalandı.

Demirören Haber Ajansı, yakalanan iki şüphelinin suçunun sabit olduğunu ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldığını yazdı.

İki şüphelinin serbest kalmasının arkasındaki gerçek başka çıktı.

SOMUT DELİL YOK, YAZILI BEYAN VAR

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakkında polis tarafından hazırlanan dosyada herhangi bir somut delilin olmadığı görüldü.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen K.K. ile E.G. hakkında sadece yazılı beyan olduğu tespit edildi.

ADALETE İNANCIN SARSILACAĞI İÇİN...

Dosya kapsamında iki şüphelinin suç işlediğine dair herhangi bir somut delil olmaması nedeniyle; telafisi imkansız sonuçlar doğuracağı, kişilerin adalete olan inancının sarsılacağı ve mağduriyetler oluşabileceği nedeniyle tutuklama kararı verilmedi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDILAR

Kolluk kuvvetlerinin hazırladığı dosyada suç işlendiğine dair somut bir delil olmaması nedeniyle Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Mahkemesi, iki şüpheli hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

GERÇEK FAİLLER ARANIYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gerçek faillerin bulunması için soruşturmayı titizlikle yürütecek.