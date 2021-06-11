Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Tilburg Üniversitesi'nde eğitimine devam etmek isteyen Mahir için üniversiteli yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Tunceli'nin yaylalarında ailesiyle çobanlık yaparken İstanbul Amerikan Robert Lisesi'ne yerleşen Mahir Gündoğdu, bu yıl mezun olacak.

Gündoğdu, TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlamıştı.

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Türkiye birinciliğiyle yerleştiği Robert Lisesi'nin ardından Gündoğdu'nun Pülümür'ün 2 bin 600 rakımlı Çobanyıldızı Yaylası'nda koyun güderek, Tilburg Üniversitesi'ne hazırlandığı haberini alan Hollanda Büyükelçiliği harekete geçti.

22 yaşındaki Mahir ile Tunceli'de bir araya gelen Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, "Tilburg Üniversitesi'nde çok arkadaşlarım var. Hemen onlarla görüştüm. Buraya gelene kadar yazışmalar yaptım. Üniversitede imkan sağlanması için bir çalışmamız var." dedi.

Hollanda Büyükelçiliği, Tuncelili Mahir için devrede ViDEO

'SOSYAL MEDYA HESABIMDA KAMPANYA BAŞLATTIM'

Tunceli Müzesi’nde Hollandalı sanatçıların oluşturduğu resim sergisine katılan Weststrate, Mahir Gündoğdu ile görüştü. Weststrate, Mahir'in Tilburg Üniversitesi'nde okuyabilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Mahir'in elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini ileten Weststrate, "Öncelikle Mahir'i tebrik etmek istiyorum. Böyle bir başarı basit bir şey değil. Ben de haberi yeni aldım. Sosyal medya hesabımda kampanya başlattım. Orada da Mahir benimle iletişime geçti. Destek talebinde bulundu. Ben de bunun üzerine harekete geçtim.





"OLUMLU SONUÇ ALACAĞIZ"

Tilburg Üniversitesi'nde çok arkadaşlarım var. Hemen onlarla görüştüm. Buraya gelene kadar yazışmalar yaptım. Üniversitede imkan sağlanması için bir çalışmamız var. Bir gün de olacak şeyler değil. Olumlu bir sonuç alacağız. Tuncelili Hollanda'da çok var. Tunceli'ye ikinci gelişim, doğasından ve insanından çok etkileniyorum." dedi.