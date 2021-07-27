- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Hollanda’da kasap dükkanında patlama meydana geldi
Hollanda’da kasap dükkanında patlama meydana geldi
Bir kasap dükkanında yaşanan patlamada dükkanın ön kapısı ile camları parçalandı. Patlamanın etkisi ile çevredeki araçlar da zarar gördü.
- İHA
- 27.07.2021 - 15:21
Hollanda’nın Den Bosch kentinde bulunan bir kasap dükkanında patlama meydana geldi.
Dükkanın ön kapısı ile camları parçalanırken, çevredeki araçlar zarar gördü.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptıkları incelemede, patlamanın bir patlayıcı cihazın infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiğini belirledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Dükkanın içinde bir tane daha patlayıcı cihaz bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Patlayıcı Mühimmat İmha Hizmeti (EOD) ekipleri sevk edildi.
TAHLİYE EMRİ VERİLDİ
Ekipler, dükkanın yakınlarındaki 13 evin tahliye edilmesi emrini verdi.
EOD tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bölgenin güvenli olduğu açıklanarak, vatandaşların evinlerine dönmesine izin verildi.