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Hollanda’da kasap dükkanında patlama meydana geldi

Hollanda’da kasap dükkanında patlama meydana geldi

Bir kasap dükkanında yaşanan patlamada dükkanın ön kapısı ile camları parçalandı. Patlamanın etkisi ile çevredeki araçlar da zarar gördü.