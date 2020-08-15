Hollanda'dan getirilen uyuşturucu İstanbul'da yakalandı

Atatürk Havalimanı'na iniş yapan bir kargo uçağında 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı ilçelerde uygulama yapıldı.

İstanbul Emniyeti'nin koordinesinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince, Şehit Erkan Gökteke Huzur Uygulaması kapsamında yürütülen çalışmalarda Bağcılar, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şahıs yakalandı.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 121.8 gram bonzai, 498.7 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 1.7 gram afyon sakızı, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü, 44 bin 650 TL, 300 dolar ve 250 euro para ele geçirildi.

İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu ViDEO

KARGO UÇAĞINDA 6 KİLO 380 GRAM KOKAİN

Çalışmaların devamında Hollanda Maasricht Havalimanı'ndan hareket ederek Atatürk Havalimanı'na iniş yapan bir kargo uçağında yapılan aramada ise uçağın içerisinde bulunan yük paletinde balık kolilerinin arasına zulalanmış bir çanta içerisinde 6 paket halinde 6 kilo 380 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.