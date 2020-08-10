Hollanda'dan kutu içerisinde kargoyla uyuşturucu gönderildiği tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda bir kişi yakalandı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Hollanda'dan Manisa'ya gönderilen bir kutu içerisinde toplamda 30 gram kubar esrar maddesi tespit etti.

Ekipler olayın ardından Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçerek kutuyu almaya gelen şahsı yakalamaya yönelik PTT personelleri ile çalışmalara başladı.

YAKALANDI

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla kutunun gönderildiği H.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Karakola götürülen şüpheli H.A., kutunun kendisine ait olduğunu ve Hollanda'dan bir arkadaşının yolladığını söyledi.

Şüphelinin işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Hollanda'dan Manisa'ya kargoyla uyuşturucu gönderildi