Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Kırgızistan'da yakalandı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü, Kırgızistan'da yakayı ele verdi.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Aşırılık ve Yasa Dışı Göçle Mücadele görevlileri, sahte belge kullandığı öğrenilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ahmet İskender'i (38) gözaltına aldı.

Yapılan incelemede İskender'in pasaportu ve ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi.

İskender’in “organize suçlara karışmak” ve “yasa dışı silah bulundurmak” suçlarının yanı sıra Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin dava kapsamında da arama kararının bulunduğu ortaya çıktı.

2 AY TUTUKLU KALMASINA HÜKMEDİLDİ

“Sahte pasaportla ülkeye girmek” ve “belgede sahtecilik” suçlarından dava açılan İskender'in Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi tarafından iki ay tutuklu kalmasına hükmedildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ AHMET İSKENDER

Dink cinayetine bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012'de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ahmet İskender'i “tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek” suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.

İskender'in cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013'de onanarak kesinleşmişti.

7 SANIK CEZA ALDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı.

Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019'da 9 sanıkla ilgili hüküm kurmuştu, 7 sanığı cezalandırmıştı.

CEZASI KESİNLEŞİNCE YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Bu sanıklardan Ahmet İskender, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İskender'in bu cezası da kesinleşmişti. Ahmet İskender'in yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Dink cinayeti davası, aralarında Fetullah Gülen, eski emniyet müdürleri ve jandarma komutanları dahil 78 sanıklı olarak devam etmişti.