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- Hudut Kartalları sınır bölgelerinde kaçakçılara operasyon düzenledi
Hudut Kartalları sınır bölgelerinde kaçakçılara operasyon düzenledi
- İHA
- 10.03.2021 - 18:05
- Güncelleme : 10.03.2021 - 18:10
Hudut Kartalları, sınırların güvenliği için kaçakçıların önünü kesmeye devam ediyor.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
PATLAYICILAR BULUNDU
Çalışmalar neticesinde ekipler kaçak silah, sigara, uyuşturucu ve malzemeler ile 3-4 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirdi.
MSB AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor.
Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 9 adet tabanca, 22 bin 100 gram metamfetamin, 13 bin 887 paket sigara, 7 bin 850 gram kubar esrar, 7 bin 983 adet uyuşturucu hap, 3-4 kilogram ağırlığında pil ve cep telefonu ile desteklenmiş iki parça halinde patlayıcı ele geçirildi.”