Hudut Kartalları sınır bölgelerinde kaçakçılara operasyon düzenledi

Farklı illerde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, kaçakçıların ülkeye soktuğu çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve patlayıcı ele geçirildi.

Hudut Kartalları, sınırların güvenliği için kaçakçıların önünü kesmeye devam ediyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

PATLAYICILAR BULUNDU

Çalışmalar neticesinde ekipler kaçak silah, sigara, uyuşturucu ve malzemeler ile 3-4 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirdi.

MSB AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor.

Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 9 adet tabanca, 22 bin 100 gram metamfetamin, 13 bin 887 paket sigara, 7 bin 850 gram kubar esrar, 7 bin 983 adet uyuşturucu hap, 3-4 kilogram ağırlığında pil ve cep telefonu ile desteklenmiş iki parça halinde patlayıcı ele geçirildi.”