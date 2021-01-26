Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen Yakup Deniz’e soruşturma

YouTube kanalında 4 gün önce Hz. Muhammed ile eşi Ayşe hakkında bazı iddialarda bulunan Yakup Deniz, Kur’an ayetlerinin kendi içerisinde çeliştiğini savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

RESEN SORUŞTURMA

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup Deniz isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."

AYETLERİ ELEŞTİRDİ, LİNÇ YEMEKTEN KORKTU

Yakup Deniz’in verilen tarihteki yayınında “Ahzab süresi 53. ayeti nüzul sebebi Ayşe'dir. Ebu Talha Ayşe'ye göz koymuştur ki Ali ile Ayşe arasında geçen Cemel savaşında Talha Ayşe'den yana olmuştur” başlığı ile bazı ayetlerin kendi içerisinde çeliştiğini açık açık söylediği görülüyor. Sonrasında ise ayetleri eleştirenlerin linç edildiğini savunan Deniz, “Müslümansanız adam gibi Müslüman olun” diye ekliyor…