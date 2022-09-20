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- Hz. Yuşa Türbesi'nin hoparlöründen şarkı söylediler
Hz. Yuşa Türbesi'nin hoparlöründen şarkı söylediler
Beykoz'daki Hz. Yuşa Peygamber'in kabrinin bulunduğu cami hoparlöründen bir grup genç, şarkı söylemeye başladı. Öfkelenen vatandaş, gençleri yaka paça dışarı attı.
- Haber Merkezi
- 20.09.2022 - 10:22
- Güncelleme : 20.09.2022 - 10:44
İstanbul Beykoz'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Hz. Yuşa Peygamber'in türbesinin bulunduğu camiden, akşam saatlerinde ilginç sesler yükseldi.
Harekete geçen vatandaşlar, caminin yolunu tuttu.
Camide şarkı söylediler
Camiye yaklaştıkça şarkı sesi duyarak öfkelenen vatandaşlar, içeri girdi.
Bu sırada bir grup gencin, peygamber kabri bulunan camide şarkı söylediği gördüldü.
Hz. Yuşa Türbesi'nin hoparlöründen şarkı söylediler VİDEO
Polise ihbar edildi
Gençleri hızla dışarı atan vatandaş, polis ekiplerine şikayette bulundu.