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    Hz. Yuşa Türbesi'nin hoparlöründen şarkı söylediler

    Beykoz'daki Hz. Yuşa Peygamber'in kabrinin bulunduğu cami hoparlöründen bir grup genç, şarkı söylemeye başladı. Öfkelenen vatandaş, gençleri yaka paça dışarı attı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:44
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    Hz. Yuşa Türbesi'nin hoparlöründen şarkı söylediler

    İstanbul Beykoz'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Hz. Yuşa Peygamber'in türbesinin bulunduğu camiden, akşam saatlerinde ilginç sesler yükseldi.

    Harekete geçen vatandaşlar, caminin yolunu tuttu.

    Camide şarkı söylediler

    Camiye yaklaştıkça şarkı sesi duyarak öfkelenen vatandaşlar, içeri girdi.

    Bu sırada bir grup gencin, peygamber kabri bulunan camide şarkı söylediği gördüldü.

    Hz. Yuşa Türbesi'nin hoparlöründen şarkı söylediler VİDEO

    Polise ihbar edildi

    Gençleri hızla dışarı atan vatandaş, polis ekiplerine şikayette bulundu.

    Hz. Yuşa Türbesi nin hoparlöründen şarkı söylediler #1

    Hz. Yuşa Türbesi nin hoparlöründen şarkı söylediler #2


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