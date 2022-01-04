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    İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk'ten silahlı darp

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün, bir AVM'nin otoparkında park meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla darp ettiği iddia edildi. Öztürk kaçarken yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 23:41
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 00:17
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    İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk'ten silahlı darp

    İstanbul'da bir alışveriş merkezinin otoparkında, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, park yüzünden bir kişiyle tartışmaya başladı.

    SİLAHININ KABZASIYLA BAŞINA DEFALARCA VURDU

    Karşı taraf aracından inerek Öztürk'ün kullandığı otomobile gelince tartışma daha da büyüdü. Otomobilinden inen Öztürk, tabancasının kabzasıyla tartıştığı kişinin başına defalarca vurdu.

    KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

    Olayın ardından Öztürk, aracına binerek kaçmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Darp edilen kişinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Öztürk, güvenlik ekiplerine mukavemet, hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

    İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk'ten silahlı darp VİDEO

    İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk ten silahlı darp #1

    İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk ten silahlı darp #2


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