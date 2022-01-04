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İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk'ten silahlı darp

İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk'ten silahlı darp

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün, bir AVM'nin otoparkında park meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla darp ettiği iddia edildi. Öztürk kaçarken yakalandı.