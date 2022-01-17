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    İBB, şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırıyor

    Çift katlı otobüslerle turistik şehir turu yapan firmanın otobüslerini "sözleşme bitti" iddiasıyla Sultanahmet Meydanı'ndan kaldırmaya çalışan zabıtalar tepkiyle karşılaştı.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 14:53
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    İBB, şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çift katlı otobüsler ile turistik hat taşımacılığı yapan bir firmanın sözleşmesi bittiği gerekçesiyle ihale ile yeni otobüsler aldı.

    İBB, otobüsleri isim benzerliğiyle aynı güzergahlarda hizmete soktu.

    ZABITA İLE FİRMA YETKİLİLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

    Yeni otobüsler, sabah erken saatlerde Sultanahmet'te bulunan duraklara getirilirken, yıllardır faaliyet gösteren firma otobüsleri İBB Zabıta ekipleri tarafından duraklardan kaldırılmak istendi. Bunun üzerine firma yetkilileri ile zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

    İBB, şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırıyor ViDEO

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Sultanahmet Meydanı'nda sabah erken saatlerinde yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

    İBB, şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırıyor #1

    İBB, şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırıyor #2

    İBB, şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırıyor #3

    İBB, şehir turu yapan otobüs firmasının araçlarını kaldırıyor #4


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