İBB yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu'nun danışmanı serbest

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.
- İbrahim Özkan, savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.
- İfade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, gözaltına alındı.
İFADE SONRASI SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Özkan, işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.