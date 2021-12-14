Esenler Belediyesi'nin Dünya Çay Günü etkinliği için kurmak istediği stantlara izin vermeyen İBB zabıtaları arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İstanbul'da Esenler Belediyesi, Dünya Çay Günü etkinliği dolayısıyla yarın yapılacak etkinlik için meydanda ücretsiz çay standı kurmak istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri ise etkinlik için kurulan çay stantlarını kaldırmak istedi.

BELEDİYELER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Araya giren polis ekipleri, olay büyümeden duruma müdahale etti.

İBB zabıtasından Esenler'deki çay stantlarına müdahale

"İLÇE BELEDİYESİNİN YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETİ NASIL ENGELLERSİN"

Mustafa Anaçal, alanın Esenler Belediyesi'nin sorumluluk alanı olduğunu belirterek, "Esenler Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelliyor. Daha önce de aynı şekilde oldu. İlçe belediyesinin yapmış olduğu hizmeti niye engellersin, senin-benim kavgası olmaması gerekiyor. İBB de gelsin hizmet yapsın, kim engelliyor ki onları?" dedi.

"ÇADIRI YIKMAYA GELMİŞLER"

Cemil Karabulut, İBB’nin yanlış yaptığını belirterek, "İyi şeyler söylemeyeceğim. İBB burada Esenler Meydan Muharebesi savaşını başlattı. Belediye burada insanlara hizmet etmek istiyor. Çadırı yıkmaya gelmişler. Neden yıkıyorsun, insanlara hizmet verilecek burada." diye konuştu.