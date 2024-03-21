İstanbul'da hizmet yetersizliği sıkça gündeme geliyor.
Yapılan zamlar, araç yetersizliği, ulaşımda arıza ve trafik başlıca sebepler arasında yer alıyor.
CHP yönetimindeki megakentte, 5 yıl boyunca metro için verilen sözler tutulmadı.
Seçim yaklaşınca faaliyete girdi
Bu durum son günlerde gündemdeki yerini korurken, gözle görülür ilerleme kaydedilmeyen ve trafiğin felç olmasına neden olan Ataköy Olimpiyat Metro hattı projesi seçime sayılı günler kala İBB tarafından faaliyete sokuldu.
Asansörler çalışmıyor
Ancak hattaki sorunlar vatandaşların tepkisini çekmeye başladı.
İçeride metro hattına engelli vatandaşların ulaşması imkansız durumdayken, hiçbir engelli asansörü ise çalışmıyor.
Lağım suyu akıyor
Metro İstasyonuna girildiğinde ise yoğun toz bulutu ve kötü koku yolcuları karşılıyor.
Tavandan lağım suyu aktığı anlar ise kameralara yansıdı.
Durak isimleri çalışmıyor
Metro istasyonlarının içerisinde adeta şantiye tozu ve kirleri bulunuyor.
Araçlarındaki vagonlarda ise hangi durakta olduğunu gösteren ekranların hiçbirinin çalışmadığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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