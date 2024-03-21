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İBB’nin açtığı metroda asansör ve lağım rezaleti

İBB’nin açtığı metroda asansör ve lağım rezaleti 5 yıl boyunca ilerleme olmayan ve seçime sayılı günler kala İBB tarafından açılan Ataköy Olimpiyat Metro hattında tavandan lağım sularının aktığı, hiçbir asansörün de çalışmadığı görüldü.