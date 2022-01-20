Ruhsatları yenilenmediği için otobüsleri çekilen firmanın çalışanları, Sultanahmet Meydanı’nda toplandı. Çalışanlar, zabıtadan şikayetçi oldu.

İstanbul'un tarihi bölgelerinde turistlere hem ulaşım hem de rehberlik hizmeti veren iki katlı otobüsler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesine geçti.

İBB'nin yetkisini iptal ettiği firmanın çalışanları eylem yaptı.

Sultanahmet Meydanı’nda bir araya gelen şirket çalışanları adına açıklamayı, avukat Abide Gülel Birsen okudu.

“ZABITA ELİYLE BİZİ TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTILAR”

Yapılanların hukuksuz olduğunu dile getiren Birsen, “Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Ağustos 2002'de almış olduğu bir karara binaen, 2011 yılındaki ikinci ihaleyi de turistik hat üzerinden kazandık. Sözleşmemizi yaptık, duraklarımızı kiraladık. 10 yılın sonunda pandemiye denk geldik ve bizim sözleşmemiz uzatıldı. Şu an hala sözleşmemiz devam ederken, duraklarımız bize kiralıkken İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün ve önceki gün zabıta eliyle bizi tahliye etmeye çalıştılar.

İBB’nin bünyesine geçen tur otobüsleri için eylem yaptılar VİDEO







“5 LİRALIK FİYAT YERİNE 650 LİRAYA BİLET”

Dün sabaha karşı da bütün otobüslerimizi, İBB'ye bağlı trafik ekipleriyle otoparka çektiler. İBB vekilleri ile görüştük. ‘Hatları artık biz işleteceğiz’ dediler. Kararlarını görmek istedik, sadece toplu taşımaya yönelik bir karar gösterdiler. Sizi bizi taşıyacak olan otobüsleri bizim otobüslerimiz gibi giydirip, bizim duraklara otobüslerini park edip, UKOME'nin verdiği 5 liralık fiyat yerine 650 liraya bilet satarak indi bindi turistik hat işletmeciliğine başladılar.” dedi.

“ZABITA VE POLİSİ DURDURAMIYORUZ”

“Bu tamamen hukuka aykırı.” diyen Birsen, şöyle devam etti:

“Bununla da bitmiyor. Orada bizim zabıta eliyle tahliye edilmemiz ayrı bir hukuka aykırılık. Eğer bizim sözleşmemiz bittiyse öncelikle tahliyemizi icra müdürlükleri yoluyla yaparsınız, zabıta ile değil. İkincisi sözleşmemiz bittiyse ihaleye çıkarsınız çünkü UKOME bunu söylüyor. Biz davalarımızı açtık ama ne yazık ki zabıta ve polisi durduramıyoruz ancak bir yürütmeyle durdurulması gerekiyor.

“İBB RUHSATIMIZI YENİLEMİYOR”

Bu arada marka ihlalimiz de var çünkü birebirde bizim milyon dolarlar yatırdığımız otobüslerimizi, hat üzerindeki çalışmalarımızı kopyalayarak şu an İBB ticaret yapıyor. Bu süre zarfında onlarca insan işsiz kaldı, milyon dolarlık yatırımlarımız şu an otoparkta bekliyor. Biz otobüslerimizi neye binaen çekiyorsunuz dediğimizde bize ruhsatımızın olmadığını söylediler. Bizim ruhsatımız var ancak İBB ruhsatımızı yenilemiyor.”