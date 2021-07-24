İBB'ye bağlı cankurtaranlar Şile’de haber takibi yapan A haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile Kameraman Ayhan Arıtürk’ü darbetti. Arıtürk ve Şenlik, kendilerine saldıran 5 kişiden şikayetçi oldu.

Şile’de Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda denize girdikten sonra dalağalar kapılarak gözden kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını takip eden A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile Kameraman Ayhan Arıtürk'ün plajda görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) cankurtaranlar tarafından darbedildi.

Çıkan arbedeyi ayırmak için polis ekipleri olaya müdahil oldu.

Yaşanan olayın ardından darbedilen Muhabir Şenlik ile Kameraman Arıtürk, Şile Polis Merkezi'ne giderek 5 cankurtarandan şikayetçi oldu.

“KONUŞANIN ÜMÜĞÜNÜ SIKARIM”

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Muhabir Şenlik, ilçedeki boğulma vakalarının haber takibini yapmak için sabah saatlerinde kameraman Arıtürk ile bölgeye gittiklerini, birçok ulusal medyanın da orada olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Biz geldiğimiz zaman o noktada bulunan cankurtaranlar bir araya gelmeye başladı. Ardından cankurtaranların galiba sorumlusu, şefi diyebileceğim bir kişi bir anda bağırmaya başladı. 'Kimse burada A Haber'e röportaj vermeyecek, kimse A Haber'le konuşmayacak. Konuşanın ümüğünü sıkarım' diye.





“DAKİKALARCA TEKMELEDİLER”

Her gün sahada bu tarz tacizlere maruz kaldığımız için sesimizi çıkartmadık, görmezlikten geldik. Ardından tekrar sürdürdü sözlü tacizini ve dedi ki 'Siz namussuzsunuz, adisiniz. Burada böyle görüntüler alamayacaksınız.' Biz de haliyle dayanamadık, 'kimsin, nesin, necisin, sana mı soracağız nerede görüntü alıp almayacağımızı' dedik. 'Evet bana soracaksınız' dedi. 'Kimseye namussuz diyemezsiniz' dedikten sonra biz tepkimizi belli ettikten sonra önce kameramanıma fiziki şiddet uyguladılar, ardından da bana saldırdılar. Sonra beni bırakıp tekrar kameramana koştular. Onu yere yatırıp dakikalarca tekmelediler."

İBB’nin cankurtaranları, A Haber muhabirini ve kameramanını darbetti VİDEO



BOĞAZINI SIKTI, KAFASINA YUMRUK ATTI

Şenlik, sarışın beyaz tişörtlü kişinin boğazını sıktığını ve kafasına iki üç yumruk attığını belirtti.

Daha sonra sivil polislerin hem kendisini hem kameramanı kurtardığını söyledi.

“KARAKOLDA İBB’YE BAĞLI ÇALIŞAN CANKURTARANLAR OLDUĞUNU ÖĞRENDİK”

Olayın ardından Şile Polis Merkezi'ne gittiklerini aktaran Şenlik şu ifadeleri kullandı:

“Bize saldıranlardan üçünün belinde telsiz vardı. Biz karakolda bunların İBB'ye bağlı çalışan cankurtaranlar olduğunu öğrendik. 5 kişiden de şikayetçi olduk.”

Kameraman Ayhan Arıtürk de cankurtaranların sorumlusunun ekibine dönerek kimsenin A Haber'e röportaj vermemesini söylediğini kaydetti. Şahsın kendilerine hakaretler ettiğini belirten Arıtürk, kendilerinin tepki göstermesi nedeniyle üzerlerine yürüdüklerini söyledi.

“HİÇ DURMADAN TEKMELEMEYE DEVAM ETTİLER”

Kameraman Arıtürk cankurtaranların kendisine yumruk ve tekme ile saldırdığını, tekmeden sonra geriye doğru düştüğünü, başka cankurtaranların da geldiğini görünce darbelerden korunmak için yerde kendisini korumaya aldığını ifade etti. Arıtürk, "Ben yerde kapanmış bir şekildeyken hiç durmadan tekmelemeye devam ettiler. Zaten sırtımda şu an bu yüzden bayağı bir ağrı ve sızı var. Ağrılardan dolayı ayakta zor durabiliyorum.” sözlerini kaydetti.

EKİPMANLAR ZARAR GÖRDÜ

Arıtürk, kamerasının, canlı yayın cihazının ve mikrofon telsizinin hasar gördüğünü belirtti.

Bu konuda da zabıt tuttuklarını kaydetti.