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    İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

    İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

    Aracı ile seyir halindeyken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, araç içinde sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan Tatlıses'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 25.08.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:20
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    Sabah saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı.

    Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

    Kızı da yanında

    İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre Tatlıses'i kurtarmak için ekipler büyük bir çaba gösterdi.

    Bilinci açık

    Araç içerisinde mahsur kalan Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenildi.

    Ünlü sanatçının, “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız.” dediği kaydedildi.

    Sağlık durumu iyi

    Gelen son bilgilere göre uzun uğraşlar sonucu Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

    Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi ViDEO

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #1

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #2

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #3

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #4

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #5

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #6

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #7

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #8

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #9

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #10

    İbrahim Tatlıses, Bodrum da trafik kazası geçirdi #11


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