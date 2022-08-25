İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazanın görüntüleri

Tatlıses, Bodrum'da seyir halindeyken hatalı sollama nedeniyle kamyonla kafa kafaya çarpışarak şarampole yuvarlanan aracın içerisinde sıkıştı. Yaşanan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracıyla ilerlerken trafik kazası geçirdi.

Hatalı sollama nedeniyle yaşanan kazada Tatlıses'in minibüsü, kamyonla kafa kafaya çarpışarak şarampole uçtu.

İbrahim Tatlıses'in aracın içinde sıkıştığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kızı da araçtaydı

Kurtarma çalışmaları hızlı şekilde başlatılırken, araçta Tatlıses'in kızının da olduğu aktarıldı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre, İbrahim Tatlıses'in sıkıştığı yerden kurtarıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir diğer yandan, ünlü sanatçının bilincinin açık olduğu, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İşte o korkunç kazanın görüntüleri...

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi VİDEO