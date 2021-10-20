Birçok ilde balık bolluğu nedeni ile fiyatlar düşüşe geçerken, Sivas'ta fiyatlar yüksek seyretmeye devam ediyor.

Av yasağının kalkmasıyla balıkçılar ağlarını denize bıraktı.

Sezonla birlikte birçok ilde balık çeşitleri artış göstermeye başlarken, havaların da soğumasıyla birlikte balık tezgahlarına rağbet arttı.

SİVAS ETKİLENMEDİ

Karadeniz’de yaşanan balık bolluğu fiyatları düşürse de bu düşüş İç Anadolu'da, Sivas’taki tezgahlara yansımadı.

En çok tercih edilen hamsinin kilosu 20 liradan, mezgit 50, somon 120, çinekop 40, levrek ise kilosu 60 liradan satılmaya devam ediyor.

İç Anadolu'da balık bolluğu fiyatları düşürmedi VİDEO











"FİYATLARIN DÜŞMESİNİ UMUT EDİYORUZ"

Balıkçı Mehmet Güldeş, “Eylül itibarıyla balık sezonumuz başladı. Karadeniz’den, Akdeniz Bölgesi'nden balık çeşitlerimiz geliyor. Şu anda sezonun yeni başlamasından kaynaklı fiyatlarımız yüksek seyrediyor. Vatandaşların rağbeti de fiyatlara göre artış ve azalış gösteriyor doğal olarak. Şu an hamsinin fiyatı tezgahımızda 20 lira havaların biraz daha yağışla gitmesi ve balığın da bollaşmasıyla fiyatların düşmesini umut ediyoruz.

Vatandaşta şu anda aşırı bir yoğunluk başlamadı. İç Anadolu kısmında insanlar sıcağa bağlı olarak balık tercihinde farklılık gösteriyor. Havalar soğuduğu zaman daha çok tüketim oluyor Sivas’ta. Yağışlarda yeni yeni başlıyor, ümit ediyoruz ki fiyatlar düşecek. Geçen seneye göre fiyatlar yüksek. Mesela üretim balıklarda yem fiyatları dolara bağlı olarak artış gösterdiği için fiyat artışı oluyor.” dedi.





"GENELDE HAMSİ TERCİH EDİLİYOR"

Balık almak için hale gelen Asım Soysal, “Balık sezonu açıldı biz de balık almaya geldik. Genelde hamsi tercih ediliyor, bizim de niyetimiz hamsi almak. Sivas’ımızda fakir fukara için birebir hamsi. Karadeniz’de belki de daha düşüktür.” dedi.



