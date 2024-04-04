İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 2 bin 227 Gazzeli kardeşimizi Türkiye'ye getirttik TBMM'deki iftar programında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'den Türkiye'ye getirilen Filistinlilerin son sayısını paylaştı.

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DHA

İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım, yıkım, zorla göç ve işgal politikasını devam ettiriyor.

Sağlık altyapısının tamamen çöktüğü Gazze'den Mısır'a nakledilen hasta ve yaralıların bir kısmı, Türkiye'ye getiriliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Filistinlilerle iftarda bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Bakan Yerlikaya, Gazze'den Türkiye'ye getirilen Filistinlilerin son sayısını ve Gazze'ye ulaştırılan yardımlara değindi.

"2 bin 227 Gazzeli kardeşimizi İstanbul ve Ankara'ya getirttik"

Toplamda 2 bin 227 Filistinlinin Türkiye'de olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

1.348’i Gazze’den tahliye edilen, 879’u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara’ya getirttik. Bunların 1.871’ine de konaklama sağlıyoruz.



Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon TL toplandı.

"13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırdık"

7 Ekim’den bugüne de, AFAD koordinasyonunda Gazze’ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)