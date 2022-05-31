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İçişleri Bakanlığı: 3 terör örgütü mensubu teslim oldu
Çözülmenin sürdüğü terör örgütü PKK'da 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
- 31.05.2022 - 17:56
- Güncelleme : 31.05.2022 - 18:14
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu:
3 terörist teslim oldu
Açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.