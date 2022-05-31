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    İçişleri Bakanlığı: 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

    Çözülmenin sürdüğü terör örgütü PKK'da 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • 31.05.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 18:14
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    İçişleri Bakanlığı: 3 terör örgütü mensubu teslim oldu

    Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu:

    3 terörist teslim oldu

    Açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

    İçişleri Bakanlığı: 3 terör örgütü mensubu teslim oldu #1


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