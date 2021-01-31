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İçişleri Bakanlığı: Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde yapılan "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı.