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- İçişleri Bakanlığı: Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde yapılan "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı.
- AA
- 31.01.2021 - 10:55
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde yapılan "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişi yakalandı.
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