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    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi

    İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:17
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    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi

    Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Tece Polisevi'ne, saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

    Durumu fark eden polisler aracın girmesini engelleyince silahlı çatışma çıktı. Bunun üzerine canlı bomba olduğu öğrenilen kadın aracı patlattı.

    Bir polis memuru şehit oldu

    Saldırıda 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Mersin'de polisevi yakınında patlama anı

    Bir kişi gözaltına alındı

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

    Açıklamada, ''Mersin’de polisevi saldırısıyla ilgili olarak 1 şüpheli silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatıldı.'' ifadeleri kullanıldı.

    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi #1

    Teröristlerden birinin kimliği belli oldu

    İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğunu açıkladı.

    Örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlendi

    Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Ayrıca, terörist hakkında Türkiye metropollerinde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi #2

    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi #3

    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi #4

    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi #5

    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi #6

    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi #7

    İçişleri Bakanlığı: Polisevine saldıran teröristlerden birinin kimliği belirlendi #8


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