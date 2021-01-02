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İçişleri Bakanlığı: Terör örgütlerine yönelik eylem operasyonu gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütlerine yönelik eylem operasyonu gerçekleştirildi

Dini istismar ettiği belirtilen örgütlerin yılbaşında eylem yapma ihtimaline karşın ekipler tarafından 20-31 Aralık tarihlerinde 267 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.