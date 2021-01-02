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- İçişleri Bakanlığı: Terör örgütlerine yönelik eylem operasyonu gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütlerine yönelik eylem operasyonu gerçekleştirildi
- AA & Ensonhaber
- 02.01.2021 - 09:41
- Güncelleme : 02.01.2021 - 09:55
İçişleri Bakanlığı, din istismarcılarının ülkeyi tehlikeye sokacak eylemlerde bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yılbaşı süresinde din istismarcısı terör örgütlerinin eylem planlamalarına yönelik ihbar alan ekipler, 33 ilde operasyon düzenledi.
267 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
20-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 106'sı Türk, 161'i yabancı 267 şüpheli gözaltına alındı.
YABANCI UYRUKLULAR, İL GÖÇ İDARESİNE VERİLDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır.
Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS’lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmiştir.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda;
-3 Adet Tüfek,
-3 Adet Tabanca,
-776 Adet Fişek,
-Yaklaşık 2 kg Amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde,
-Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.