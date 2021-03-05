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    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler' genelgesi

    Genelgeye göre, korona tedbirleri kapsamında yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlenecek.
    • AA
    • 05.03.2021 - 19:02
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    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler' genelgesi

    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

    Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlenecek.

    AYRINTILAR GELECEK...

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