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- İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Haftalık Tematik Denetimler' genelgesi
Genelgeye göre, korona tedbirleri kapsamında yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlenecek.
- AA
- 05.03.2021 - 19:02
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.
Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerler denetlenecek.