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    İdlib'de kalp krizi geçiren asker, son yolculuğuna uğurlandı

    Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Sözleşmeli Piyade Er Atalay Özgüvener için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
    • 21.05.2022 - 15:17
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    İdlib'de kalp krizi geçiren asker, son yolculuğuna uğurlandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli piyade er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de önceki akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

    21 yaşındaki Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Atalay Özgüvener'in cenazesi, baba ocağı Ankara'ya getirildi. Özgüvener için Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

    Çok sayıda kişi katıldı

    Törene baba Özer Özgüvener, anne Kadriye Özgüvener ile aile yakınlarının yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve askeri heyet katıldı.

    Son yolculuğuna uğurlandı

    Baba Özgüvener, burada taziyeleri kabul etti. Daha sonra Sözleşmeli Piyade Er Atalay Özgüvener'in cenazesi, askerler tarafından omuzda musalla taşına getirildi.

    Defnedildi

    Özgüvener'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    İdlib de kalp krizi geçiren asker, son yolculuğuna uğurlandı #1

    İdlib de kalp krizi geçiren asker, son yolculuğuna uğurlandı #2

    İdlib de kalp krizi geçiren asker, son yolculuğuna uğurlandı #3

    İdlib de kalp krizi geçiren asker, son yolculuğuna uğurlandı #4

    İdlib de kalp krizi geçiren asker, son yolculuğuna uğurlandı #5


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