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    İdlib'de yaşayan 500 aile evlerine kavuştu

    Türkiye tarafından gerçekleştirilen konut kompleksi kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'deki 500 aile evlerine kavuştu.
    • 05.10.2022 - 18:45
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    İdlib'de yaşayan 500 aile evlerine kavuştu

    Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de bulunan Kafr Lusin kasabasında 500 aileyi barındıracak bir konut kompleksi inşa etti.

    Aileler için gerekli tüm ihtiyaçlar düşünülürken, mescit, sağlık noktası, ücretsiz içme suyu ve kanalizasyon projesi de hizmete sunuldu.

    Aileler için gerekli tüm ihtiyaçlar düşünüldü

    İHA'nın haberine göre inşa edilen evlerden önce kötü bir çadırda yaşadığını belirten Hac Ahmed Youssef, kendilerine böyle güzel bir imkan sağladıkları için teşekkür etti.

    İdlib de yaşayan 500 aile evlerine kavuştu #1

    İdlib de yaşayan 500 aile evlerine kavuştu #2

    İdlib de yaşayan 500 aile evlerine kavuştu #3

    İdlib de yaşayan 500 aile evlerine kavuştu #4


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