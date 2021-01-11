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    İdlib'deki mülteci kampında yangın: 2 ölü

    İdlib kentinde bulunan mülteci kampında çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 04:44
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 04:48
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    İdlib'deki mülteci kampında yangın: 2 ölü

    Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde yer alan Tal Al-Karama köyünde bulunan El-Lataminah mülteci kampında yangın çıktı.

    2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

    Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

    İdlib'deki mülteci kampında yangın: 2 ölü İZLE

    İdlib deki mülteci kampında yangın: 2 ölü #1

    İdlib deki mülteci kampında yangın: 2 ölü #2

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