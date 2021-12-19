İdlib'deki sığınmacı kamplarını su bastı

İdlib kentinde rejim saldırılarından kaçan sığınmacıların yaşadığı kampları, sağanak yağış nedeniyle su bastı.

Suriye'nin İdlib kentinde dün gece başlayan ve etkisini ara ara sürdüren sağanak yağış, rejim saldırılarından kaçıp, kamplara sığınan sivillere zor anlar yaşatıyor.

KAMPLARI SU BASTI

Sağanak nedeniyle sivillerin yaşam mücadelesi verdiği birçok kampta su baskınları yaşandı.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ YARDIMLARINA YETİŞTİ

Çamur ve su içinde kalan sivillerin yardımına bölgedeki sivil savunma ekipleri yetişti. Yerel kaynaklar, ekiplerin kamplardaki suları tahliye etmek için başlattığı çalışmaya devam ettiğini bildirildi.