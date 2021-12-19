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    İdlib'deki sığınmacı kamplarını su bastı

    İdlib kentinde rejim saldırılarından kaçan sığınmacıların yaşadığı kampları, sağanak yağış nedeniyle su bastı.
    • DHA
    • 19.12.2021 - 22:56
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    İdlib'deki sığınmacı kamplarını su bastı

    Suriye'nin İdlib kentinde dün gece başlayan ve etkisini ara ara sürdüren sağanak yağış, rejim saldırılarından kaçıp, kamplara sığınan sivillere zor anlar yaşatıyor.

    KAMPLARI SU BASTI

    Sağanak nedeniyle sivillerin yaşam mücadelesi verdiği birçok kampta su baskınları yaşandı.

    İdlib deki sığınmacı kamplarını su bastı #1

    SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ YARDIMLARINA YETİŞTİ

    Çamur ve su içinde kalan sivillerin yardımına bölgedeki sivil savunma ekipleri yetişti. Yerel kaynaklar, ekiplerin kamplardaki suları tahliye etmek için başlattığı çalışmaya devam ettiğini bildirildi.

     

    İdlib deki sığınmacı kamplarını su bastı #2

    İdlib deki sığınmacı kamplarını su bastı #3

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