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- İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık
İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı.
- DHA
- 26.10.2020 - 12:34
- Güncelleme : 26.10.2020 - 13:57
İstanbul İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı.
Hemen solundaki kadın yolcu da, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı yer aldı.
KADIN GÖRÜNTÜLERLE POLİSE GİTTİ
Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi.
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık İZLE
Görüntüleri çeken kadının polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.