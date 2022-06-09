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    İETT şoförü, araç kullanırken dizi izledi

    55T kodlu otobüs şoförü, yolcu dolu otobüsüyle ilerlerken, telefonundan açtığı diziyi izledi. Tedirginlik dolu anlar ise kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 11:27
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    İETT şoförü, araç kullanırken dizi izledi

    İstanbul Gaziosmanpaşa'daki İETT otobüs şoförünün rahatlığı pes dedirtti.

    Gaziosmanpaşa-Taksim hattında ilerleyen 55T kodlu otobüs şoförü, telefonundan bir dizi açarak direksiyonun yan kısmına sabitledi.

    Onlarca can taşıyan şoför, aracı kullanırken dizisini seyretmeye başladı.

    Otobüsteki vatandaşların canını hiçe sayan şoför, tedirginliğe neden oldu.

    O anlar kamerada

    Tam da bu sırada bir vatandaş, yaşadığı anları kayda aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, her kesimden tepki topladı.

    İETT şoförü, araç kullanırken dizi izledi VİDEO

    "Allah'a emanet gidiyoruz"

    Bir vatandaş, yaşanılan olayı "Otobüs şoförü telefonda dizi açmış Allah'a emanet gidiyoruz." diyerek anlattı.

    Edinilen bilgiye göre, aynı hatta sahip otobüs geçtiğimiz aylarda da Eyüpsultan civarında kaza yaparak boş durağa çarpmıştı.

    İETT şoförü, araç kullanırken dizi izledi #1

    İETT şoförü, araç kullanırken dizi izledi #2


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