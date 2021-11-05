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    İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı

    Yolcu ile şoför arasında çıkan tartışmada İETT şoförü, 'in aşağıya' diye bağırdığı yolcuya saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 18:03
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    İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı

    Sabah saat 07.30 sıralarında 336 M Arnavutöy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde, yolcu ile şoför arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma esnasında ara ara gerilen ortamda İETT şoförü, yolcuya “in aşağıya” dedi.

    OTOBÜSTEN ATMAYA ÇALIŞTI

    Daha sonra da yolcuya vurup, yakasından tutarak otobüsten atmaya çalıştı.

    OLAY ANI KAMERADA

    Şoför ve yolcu, vatandaşların yardımı ile ayırılırken, yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı VİDEO


    İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı #1

    İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı #2

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