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- İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı
İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı
Yolcu ile şoför arasında çıkan tartışmada İETT şoförü, 'in aşağıya' diye bağırdığı yolcuya saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 05.11.2021 - 17:16
- Güncelleme : 05.11.2021 - 18:03
Sabah saat 07.30 sıralarında 336 M Arnavutöy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde, yolcu ile şoför arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma esnasında ara ara gerilen ortamda İETT şoförü, yolcuya “in aşağıya” dedi.
OTOBÜSTEN ATMAYA ÇALIŞTI
Daha sonra da yolcuya vurup, yakasından tutarak otobüsten atmaya çalıştı.
OLAY ANI KAMERADA
Şoför ve yolcu, vatandaşların yardımı ile ayırılırken, yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı VİDEO