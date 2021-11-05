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İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı

İETT şoförü, araçtan indirmek istediği yolcuya saldırdı

Yolcu ile şoför arasında çıkan tartışmada İETT şoförü, 'in aşağıya' diye bağırdığı yolcuya saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.