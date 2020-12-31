Euro
9.0748
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
216.525
0.94%
EXEN Coin
11.21
3.89%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda yangın çıktı

    Askerlik Şube Başkanlığı'nın bulunduğu binanın bacasında çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 12:59
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 13:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda yangın çıktı

    Iğdır'a bağlı Şube Sokak’taki Askerlik Şubesi Başkanlığı binasında, saat 11.30 sıralarında yangın meydana geldi.

    Binanın kalorifer bacasından dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

    TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Kalorifer bacasında başlayan ve binanın içine de sıçrayan yangında çalışanlar tahliye edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerine 2 itfaiye aracıyla sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Tedbir amaçlı sokağı, trafiğe kapatan polis ekipleri soruşturma başlattı.

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı nda yangın çıktı #1

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı nda yangın çıktı #2

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı nda yangın çıktı #3

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı nda yangın çıktı #4

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı nda yangın çıktı #5

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı nda yangın çıktı #6

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı nda yangın çıktı #7

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı nda yangın çıktı #8

    Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı nda yangın çıktı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir