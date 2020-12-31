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- Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda yangın çıktı
Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı'nda yangın çıktı
Askerlik Şube Başkanlığı'nın bulunduğu binanın bacasında çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
- DHA
- 31.12.2020 - 12:59
- Güncelleme : 31.12.2020 - 13:04
Iğdır'a bağlı Şube Sokak’taki Askerlik Şubesi Başkanlığı binasında, saat 11.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Binanın kalorifer bacasından dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kalorifer bacasında başlayan ve binanın içine de sıçrayan yangında çalışanlar tahliye edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine 2 itfaiye aracıyla sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Tedbir amaçlı sokağı, trafiğe kapatan polis ekipleri soruşturma başlattı.